عباس: نحن نريد أن نبني دولتنا وأن يعيش شعبنا بأمن وأمان واستقلال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 14:00
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للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
عباس: نحن نريد أن نبني دولتنا وأن يعيش شعبنا بأمن وأمان واستقلال
منذ 6 mins
1 February، 2020
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