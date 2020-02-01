عباس: أجلنا القضايا الكبرى للتفاوض خلال 5 سنوات والوصول إلى حل نهائي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 14:00

عباس: أجلنا القضايا الكبرى للتفاوض خلال 5 سنوات والوصول إلى حل نهائي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

منذ 7 mins 1 February، 2020
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