عباس: تفاوضنا مع “إسرائيل” 8 أشهر سرا ولم يكن أحد يعرف بها حتى أمريكا ونجحت يومها لأنها لم تكن تعلم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 14:00

عباس: تفاوضنا مع “إسرائيل” 8 أشهر سرا ولم يكن أحد يعرف بها حتى أمريكا ونجحت يومها لأنها لم تكن تعلم

منذ 8 mins 1 February، 2020
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