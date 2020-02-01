عباس: خلال وجود نتنياهو لم يحدث أي تقدم في عملية السلام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 14:00

عباس: خلال وجود نتنياهو لم يحدث أي تقدم في عملية السلام

منذ 8 mins 1 February، 2020
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