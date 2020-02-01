محمود عباس في جلسة الجامعة العربية: وعد بلفور هو وعد بريطاني أمريكي وكان هناك تنسيق كامل بينهما على كل كلمة في هذا الوعد والولايات المتحدة هي الراعي الأساس لوعد بلفور – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 14:00

محمود عباس في جلسة الجامعة العربية: وعد بلفور هو وعد بريطاني أمريكي وكان هناك تنسيق كامل بينهما على كل كلمة في هذا الوعد والولايات المتحدة هي الراعي الأساس لوعد بلفور

منذ 9 mins 1 February، 2020
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