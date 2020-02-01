الشيخ عيسى قاسم: كلما تكاتفت شعوب الأمة وتوحّدت اختصرت الطريق إلى النصر العاجل الظافر الشامل وقهر الإرادة الشيطانية المعادية لها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 14:00

الشيخ عيسى قاسم: كلما تكاتفت شعوب الأمة وتوحّدت اختصرت الطريق إلى النصر العاجل الظافر الشامل وقهر الإرادة الشيطانية المعادية لها

منذ 31 mins 1 February، 2020
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