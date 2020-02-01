دياب ترأس الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 12:02

دياب ترأس الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري

منذ 21 mins 1 February، 2020
الرئيس دياب
لبنان

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في السرايا الحكومية الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، في حضور أعضاء اللجنة، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر، الوزراء: دميانوس قطار، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد، فارتينيه أوهانيان، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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