الخارجية الأميركية: نقف جنباً إلى جنب مع شركائنا البريطانيين ما بعد خروجهم من الاتحاد الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 09:56

الخارجية الأميركية: نقف جنباً إلى جنب مع شركائنا البريطانيين ما بعد خروجهم من الاتحاد الأوروبي

منذ 46 mins 1 February، 2020
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