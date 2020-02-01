بيلوسي: لا يمكن أن تكون هناك تبرئة من دون محاكمة ولا محاكمة من دون شهود وإثباتات وأدلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 09:56
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رئيسة مجلس النواب الأميركي: تصويت الجمهوريين ضد استدعاء شهود أو عرض يجعلهم شركاء في التستر على الرئيس
نانسي بيلوسي: قرار عزل ترامب قائم للأبد ولا يمكن أن تكون هناك تبرئة من دون محاكمة ولا محاكمة من دون شهود وأدلة
مجلس عزاء لمرور 40 يوما على رحيل العلامة السيد عبد الكريم نور الدين الموسوي السبت 3 عصرا بالنادي الحسيني بالنبطية الفوقا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
بيلوسي: لا يمكن أن تكون هناك تبرئة من دون محاكمة ولا محاكمة من دون شهود وإثباتات وأدلة
منذ 50 mins
1 February، 2020
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