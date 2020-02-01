بيلوسي: قرار عزل ترامب الذي أقره مجلس النواب قائم للأبد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 09:56

بيلوسي: قرار عزل ترامب الذي أقره مجلس النواب قائم للأبد

منذ 55 mins 1 February، 2020
أخبار موقع المنار

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