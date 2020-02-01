بريطانيون يحتفلون على وقع التصفيق والنشيد الوطني بالخروج من الاتحاد الأوروبي

في الساعة 11 من ليل الجمعة في لندن لم تدق ساعة بيغ بن الشهيرة كونها تخضع للصيانة، لكن الآلاف من مؤيدي بريكست احتشدوا أمام مبنى البرلمان حيث احتفلوا على وقع التصفيق والنشيد الوطني بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وقبل ثلاثين ثانية من حلول الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت بروكسل) بدأ المحتشدون حول قصر ويستمنستر، مقر البرلمان البريطاني، العد التنازلي ليعلو في نهايته التصفيق والهتاف وصيحات الفرح مصحوبة بإطلاق بالونات في السماء وتبادل العناق.

وردد مؤيدو بريكست الذين رفعوا الأعلام البريطانية والإنكليزية كلمات النشيد الوطني “ليحفظ الله الملكة” التي عرضت أمامهم على شاشة عملاقة. قبل أن يطلقوا العنان للألعاب النارية.

أما رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي كان من أشد المؤيدين لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، فحاول أن يظهر بمظهر الشخصية الجامعة في بلد تسبب فيه ملف بريكست بشرخ عميق، واحتفل جونسون بوقوع الطلاق بين بروكسل ولندن بحفل استقبال متواضع في داونينغ ستريت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية