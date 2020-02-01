بومبيو عبر تويتر: سنواصل بناء علاقة قوية مع بريطانيا وهي تبدأ فصلا جديدا بعد بريكست – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 02:02

بومبيو عبر تويتر: سنواصل بناء علاقة قوية مع بريطانيا وهي تبدأ فصلا جديدا بعد بريكست

منذ 45 mins 1 February، 2020
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