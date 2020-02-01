بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 02:02

بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي

منذ 1 ساعة 1 February، 2020
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