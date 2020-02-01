طائرات الاحتلال تقصف بصاروخين هدفاً قرب شركة الكهرباء غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2020 - 02:02

طائرات الاحتلال تقصف بصاروخين هدفاً قرب شركة الكهرباء غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 1 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة