فلسطين اليوم :قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز وتعيق مرور المركبات على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2020 - 00:22

فلسطين اليوم :قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز وتعيق مرور المركبات على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية

منذ 60 mins 31 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة