صفارات الإنذار تدوي الان في مستوطنات “نير يتسحاك” و”كيسوفيم” بغلاف #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 00:22
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 اصابة بينها 10 بالرصاص الحي بقمع قوات العدو للمتظاهرين عند الحدود الشرقية لقطاع غزّة
فلسطين المحتلة: 48 اصابة بمواجهات مع جنود الاحتلال في مدن وقرى الضفّة الغربية خلال التظاهرات المنددة بـ"صفقة القرن"
اليمن: مسيرات شعبية في العاصمة صنعاء والحديدة وصعدة رفضا لـ"صفقة القرن" وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: نقدّر الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة وسنستمر بمساندة الفلسطينيين لتحرير أرضهم
بيان مسيرة صنعاء: سنتصدّى لكل اشكال التآمر الهادفة لحرف البوصلة عن القضية الفلسطينية وندعو للجهاد بمواجهة قوى الاستكبار
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش وعضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار يلقيان كلمة متلفزة بمسيرات اليمن
خالد البطش: نؤكد تمسك المقاومة بالقدس وكل فلسطين وندعو أبناء الأمة الى محاصرة سفارات العدو وقنصلياته في كل مكان
محمود الزهار: شعب اليمن منتصر على الخونة والعملاء ومشهد اليوم شهادة لله تعالى بأنكم أبرياء من الصهيونية العربية
الاردن: تظاهرات في العاصمة وأمام السفارة الأميركية بمنطقة عبدون واربد والكرك والسلط تنديدا بخطة ترامب ودعما للمقاومة
البحرين: تظاهرات في مختلف المناطق تنديدا بـ"صفقة القرن" والانظمة العربية الداعمة لها وتأكيداً على دعم القضية الفلسطينية
العاصمة الجزائرية تشهد تظاهرة تدعو الى دعم المقاومة حتى استعادة فلسطين التاريخية وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: "صفقة القرن" شرعنة للإحتلال الاسرائيلي الذي سيؤدي إلى احتلال الدول العربية
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: علينا دعم المقاومة وعودة اللاجئين حتى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس
الجيش السوري يسيطر على قرى حيش وجديدة نواف وحزان وموقا والعامرية وكفرمجدة وطبيش بريف ادلب الجنوبي الشرقي
سانا: الجيش السوري يسيطر على قرى البلاعة وجبالا والهرتمية وتل ارمناي وتل السواتر بريف ادلب الجنوبي الشرقي
الجيش السوري يسيطر على قريتي القراصي والقلعجية جنوب خان طومان وقرية الخالدية شمالها بريف حلب الجنوبي الغربي
الدفاع الروسية: الهجوم المعاكس للجيش السوري في حلب وادلب أحبط هجوما كبيراً كان يخطط له المسلحون على حماه وحلب
الدفاع الروسية: الجيش السوري اغتنم أو دمّر 11 دبابة و19 آلية و62 سيارة مزودة بأسلحة ثقيلة و4 راجمات صواريخ و38 مدفعا
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: القوات المسلحة حققت نصرا استراتيجيا في عملية "البنيان المرصوص"
العميد سريع: العملية تمت بنجاح بتحرير مديرية نهم وسقط أكثر من 3500 بين قتيل ومصاب وأسير بينهم 1500 قتيل من قوى العدوان
العميد سريع: وحدات متخصصة تصدت بنجاح لهجوم العدوان قبل أن تبدأ بهجوم معاكس أطبقت خلاله الحصار على قوى العدوان
العميد سريع: استهدفنا مطارات عسكرية في جيزان ونجران وأبها وقاعدة خميس مشيط وأرامكو ومستعدون لخوض معركة طويلة مع العدو
كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا الى 11 بعد الاعلان عن اكتشاف 4 حالات جديدة مصابة بالفيروس
منظمة الصحة العالمية: إغلاق الحدود الرسمية قد يعجّل انتشار عدوى فيروس كورونا لأنه يمنع الدول من مراقبة تحركات الناس
رئيس الحكومة حسان دياب يشدد خلال لقائه الهيئات الرقابية على أهمية أن يقوم القضاء بواجباته في متابعة ملفات الفساد
وزارة الصحة: التوصل إلى اتفاق مع مصرف لبنان المركزي لإضافة حليب الأطفال الرضع للمنتجات الحاصلة على دعم المصرف
مجلس عزاء لمرور 40 يوما على رحيل العلامة السيد عبد الكريم نور الدين الموسوي السبت 3 عصرا بالنادي الحسيني بالنبطية الفوقا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
صفارات الإنذار تدوي الان في مستوطنات “نير يتسحاك” و”كيسوفيم” بغلاف #غزة
منذ 1 ساعة
31 January، 2020
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