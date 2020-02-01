صفارات الإنذار تدوي الان في مستوطنات “نير يتسحاك” و”كيسوفيم” بغلاف #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2020 - 00:22

صفارات الإنذار تدوي الان في مستوطنات “نير يتسحاك” و”كيسوفيم” بغلاف #غزة

منذ 1 ساعة 31 January، 2020
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