المرابطون: نقل مدرعات تركية الى ليبيا على ناقلة بحرية ترفع العلم اللبناني مرفوض ومدان

ثمنت حركة الناصريين المستقلين -المرابطون في بيان “عاليا دور جمهورية مصر العربية الإيجابي في دعم أهل ليبيا وجيشهم الوطني، في مواجهة فلول عصابات الاخوان المتأسلمين الارهابيين والمرتزقة”. وأشارت إلى أن “المعلومات التي صدرت في وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بنقل مدرعات تركية الى ليبيا على ناقلة بحرية ترفع العلم اللبناني ومملوكة من قبل شركة لبنانية مرفوض ومدان”، وقالت: “نضع هذه المعلومات في عهدة فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة رئيس الحكومة حسان دياب ومعالي وزير الخارجية ناصيف حتي لأخذ الاجراءات القانونية والقضائية لما يسبب هذا التصرف المشبوه والمدان من تهديد للأمن القومي اللبناني، ويخدم جهات أجنبية تهدد الامن القومي العربي عموما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام