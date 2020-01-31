التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد #جونية بالاتجاهين و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 22:38

التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد #جونية بالاتجاهين و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 2 ساعة 31 January، 2020
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