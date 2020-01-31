الإعلام الصهيوني: تضرر عدة منازل في مستوطنة “سديروت” جرّاء انفجارات صواريخ القبة الحديدية خلال محاولتها اعتراض صواريخ أُطلقت من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 22:38
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فلسطين المحتلة: 48 اصابة بمواجهات مع جنود الاحتلال في مدن وقرى الضفّة الغربية خلال التظاهرات المنددة بـ"صفقة القرن"
مراسل المنار: اصابة شخصين برصاص جنود العدو جراء اطلاق النار على المتظاهرين شمال قطاع غزّة
اليمن: مسيرات شعبية في العاصمة صنعاء والحديدة وصعدة رفضا لـ"صفقة القرن" وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: نقدّر الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة وسنستمر بمساندة الفلسطينيين لتحرير أرضهم
بيان مسيرة صنعاء: سنتصدّى لكل اشكال التآمر الهادفة لحرف البوصلة عن القضية الفلسطينية وندعو للجهاد بمواجهة قوى الاستكبار
بيان مسيرة صنعاء: تداعيات صفقة ترامب ستكون كارثية على اميركا والعدو الاسرائيلي ونؤكد دعمنا لفلسطين شعبا وأرضا ومقدسات
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش وعضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار يلقيان كلمة متلفزة بمسيرات اليمن
خالد البطش: نؤكد تمسك المقاومة بالقدس وكل فلسطين وندعو أبناء الأمة الى محاصرة سفارات العدو وقنصلياته في كل مكان
محمود الزهار: شعب اليمن منتصر على الخونة والعملاء ومشهد اليوم شهادة لله تعالى بأنكم أبرياء من الصهيونية العربية
الزهار: نشكر الشعب اليمني العظيم عندما تحين ساعة الانتصار ولن نترك البندقية حتى نطرد المحتلين ونصلّي سويا في الأقصى
الاردن: تظاهرات في العاصمة وأمام السفارة الأميركية بمنطقة عبدون واربد والكرك والسلط تنديدا بخطة ترامب ودعما للمقاومة
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: علينا دعم المقاومة وعودة اللاجئين حتى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس
النائب فيصل كرامي يعرب باتصال هاتفي مع اسماعيل هنية عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في موقفه الرافض لـ"صفقة القرن"
كرامي يثمّن باتصال مع المطران عطالله حنّا جهوده لتظهير وحدة الشعب الفلسطيني بمواجهة العدو الغاصب ولاستعادة بيت المقدس
الشيخ ماهر حمّود: "صفقة القرن" فاشلة وكل ما يحصل هو مقدّمة لزوال الكيان الاسرائيلي ورسوخ المقاومة سيحقق الانتصار
سانا: الجيش السوري يسيطر على قرية الهرتمية وتل السواتر بريف ادلب الجنوبي الشرقي اثر اشتباكات مع ارهابيي جبهة النصرة
الجيش السوري يسيطر على قرى حيش وجديدة نواف وحزان وموقا والعامرية وكفرمزدة وطبيش بريف ادلب الجنوبي الشرقي
الجيش السوري يسيطر على قريتي القراصي والقلعجية جنوب خان طومان بريف حلب الجنوبي الغربي ويأسر العشرات من ارهابيي النصرة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: القوات المسلحة حققت نصرا استراتيجيا في عملية "البنيان المرصوص"
العميد سريع: العملية تمت بنجاح بتحرير مديرية نهم وسقط أكثر من 3500 بين قتيل ومصاب وأسير بينهم 1500 قتيل من قوى العدوان
العميد سريع: وحدات متخصصة تصدت بنجاح لهجوم العدوان قبل أن تبدأ بهجوم معاكس أطبقت خلاله الحصار على قوى العدوان
العميد سريع: استهدفنا مطارات عسكرية في جيزان ونجران وأبها وقاعدة خميس مشيط وأرامكو ومستعدون لخوض معركة طويلة مع العدو
الجزائر: تظاهرات في العاصمة للأسبوع الخمسين على التوالي رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية وللحكومة الجديدة
منظمة الصحة العالمية: إغلاق الحدود الرسمية قد يعجّل انتشار عدوى فيروس كورونا لأنه يمنع الدول من مراقبة تحركات الناس
رئيس الحكومة حسان دياب يشدد خلال لقائه الهيئات الرقابية على أهمية أن يقوم القضاء بواجباته في متابعة ملفات الفساد
وزارة الصحة: التوصل إلى اتفاق مع مصرف لبنان المركزي لإضافة حليب الأطفال الرضع للمنتجات الحاصلة على دعم المصرف
مجلس عزاء لمرور 40 يوما على رحيل العلامة السيد عبد الكريم نور الدين الموسوي السبت 3 عصرا بالنادي الحسيني بالنبطية الفوقا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الإعلام الصهيوني: تضرر عدة منازل في مستوطنة “سديروت” جرّاء انفجارات صواريخ القبة الحديدية خلال محاولتها اعتراض صواريخ أُطلقت من غزة
منذ 2 ساعة
31 January، 2020
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