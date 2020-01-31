المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يكشف تفاصيل عملية “البنيان المرصوص”

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع الجمعة عن تفاصيل عملية “البنيان المرصوص” التي نفذها الجيش واللجان الشعبية بجبهة نهم ومحافظتي مأرب والجوف ضد قوى العدوان السعودي الاميركي.

وقال سريع إن “منطقة نهم شهدت عمليات عسكرية تصعيدية للعدوان ومرتزقته الأمر الذي فرض على الجيش واللجان التعامل بجدية مع هذا التهديد وهذا المسار العدواني الذي كان يستهدف المنطقة التي تشكل أهمية استراتيجية لدى العدو”.

وأضاف سريع “بدأت عمليات قواتنا في التصدي الحازم للتصعيد العدواني وعلى وقع النجاح في عملية التصدي مضت قواتنا نحو تنفيذ عملية هجومية معاكسة على طول الجبهة المشتعلة في منطقة العمليات”، ولفت الى أن “الهدف الاساسي من عملية البنيان المرصوص كان ردع قوات العدو ودحرها من المنطقة وهو ما يعني تأمين المنطقة بشكل كامل وإفشال المخطط العدواني الذي تمثل في الهجوم الواسع على قواتنا والتقدم الى المناطق المتاخمة للعاصمة صنعاء”.

وأوضح سريع أن “المعلومات الاستخباراتية لدى الجيش واللجان الشعبية كانت تؤكد أن العدو استعد لهذه العملية الهجومية منذ عدة أشهر وأن هدفه الوصول الى أقرب نقطة يتمكن من الوصول إليها باتجاه العاصمة صنعاء”.

وذكر سريع أن “العدو دفع بتشكيلات مختلفة من قواته الى منطقة نهم خلال السنوات الماضية لدرجة أن هذه المنطقة كان بها 17 لواء وعسكريا وعددا من الكتائب ونقل اليها عتاد عسكري مختلف من السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، ما يعني أن المنطقة كان يتمركز فيها منطقة عسكرية بالكامل”.

وأشار سريع إلى أن “قوات خاصة من دول العدوان تولت عملية الإسناد الناري والاستخباراتي لوحدات المرتزقة، بالإضافة إلى إنشاء تحصينات تعمل على إعاقة تقدم قواتنا، لكن ورغم هذه القوة العسكرية الكبيرة استند المرتزقة الى الطيران الحربي للعدوان”.

ولفت سريع إلى أن “منطقة نهم تعرضت خلال السنوات الماضية لآلاف الغارات وسقط العشرات من أبناء نهم بين شهداء وجرحى معظمهم من النساء والأطفال إضافة الى ما أصاب ممتلكاتهم من تدمير متعمد من قبل العدوان وأدواته”.

المصدر: موقع انصار الله