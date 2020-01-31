عشرات الاصابات بين الفلسطينيين بالضفة الغربية جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي

أصيب 48 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة اليوم الجمعة، إثر مواجهات اندلعت بين آلاف الشبان مع قوات العدو الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، رفضا لـ”صفقة القرن” المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت “جمعية الهلال الأحمر” أن “طواقمها الطبية تعاملت مع 48 إصابة، في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى فلسطينية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي”، وأوضحت أن “طبيعة الإصابات تنوعت بين الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع وإصابات أخرى بالحروق أو نتيجة السقوط”.

وأشارت الجمعية الى أن “الإصابات وقعت خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق طوباس بالأغوار الشمالية ومدن نابلس وقلقيلية واريحا ورام الله”، ولفتت إلى “نقل 13 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج، بينما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا”.

بدورها، قالت مصادر فلسطينية إن “محافظات الضفة الغربية شهدت مواجهات عقب صلاة الجمعة، للتنديد بصفقة القرن المشؤومة، وواجهها الاحتلال بقوة مفرطة مستخدماً الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي في محاولة منه لتفريقها”، وأفادت أن “الشبان الذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال رشقوا الجنود بالحجارة وأشعلوا الاطارات المطاطية”.

المصدر: فلسطين اليوم