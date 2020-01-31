سريع: على وقع انهيار قوات العدوان استمرت قواتنا في تقدمها إلى ما بعد نهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 18:56

سريع: على وقع انهيار قوات العدوان استمرت قواتنا في تقدمها إلى ما بعد نهم

منذ 15 mins 31 January، 2020
أخبار موقع المنار

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