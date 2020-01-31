سريع: حرصنا على أرواح اليمنيين في مواقع العدو لا سيما الذين أبدوا استعدادهم لترك المعركة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 18:56
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تظاهرات حاشدة احتجاجا على "صفقة القرن" في مناطق الضفة وغزة وكذلك في لبنان وسوريا والأردن واليمن
فلسطين المحتلة: 48 اصابة بمواجهات مع جنود الاحتلال في مدن وقرى الضفّة الغربية خلال التظاهرات المنددة بـ"صفقة القرن"
مراسل المنار: اصابة شخصين برصاص جنود العدو جراء اطلاق النار على المتظاهرين شمال قطاع غزّة
المرجعية الدينية في العراق: ندين بشدة الخطة الظالمة لإضفاء الشرعية على احتلال المزيد من أراضي فلسطين المغتصبة
اليمن: مسيرات شعبية في العاصمة صنعاء والحديدة وصعدة رفضا لـ"صفقة القرن" وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: نقدّر الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة وسنستمر بمساندة الفلسطينيين لتحرير أرضهم
بيان مسيرة صنعاء: سنتصدّى لكل اشكال التآمر الهادفة لحرف البوصلة عن القضية الفلسطينية وندعو للجهاد بمواجهة قوى الاستكبار
بيان مسيرة صنعاء: تداعيات صفقة ترامب ستكون كارثية على اميركا والعدو الاسرائيلي ونؤكد دعمنا لفلسطين شعبا وأرضا ومقدسات
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش وعضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار يلقيان كلمة متلفزة بمسيرات اليمن
خالد البطش: نؤكد تمسك المقاومة بالقدس وكل فلسطين وندعو أبناء الأمة الى محاصرة سفارات العدو وقنصلياته في كل مكان
محمود الزهار: شعب اليمن منتصر على الخونة والعملاء ومشهد اليوم شهادة لله تعالى بأنكم أبرياء من الصهيونية العربية
الزهار: نشكر الشعب اليمني العظيم عندما تحين ساعة الانتصار ولن نترك البندقية حتى نطرد المحتلين ونصلّي سويا في الأقصى
النائب فيصل كرامي يعرب باتصال هاتفي مع اسماعيل هنية عن التصامن مع الشعب الفلسطيني في موقفه الرافض لـ"صفقة القرن"
كرامي يثمّن باتصال مع المطران عطالله حنّا جهوده لتظهير وحدة الشعب الفلسطيني بمواجهة العدو الغاصب ولاستعادة بيت المقدس
الشيخ ماهر حمّود: "صفقة القرن" فاشلة وكل ما يحصل هو مقدّمة لزوال الكيان الاسرائيلي ورسوخ المقاومة سيحقق الانتصار
سانا: الجيش السوري يسيطر على قرية الهرتمية وتل السواتر بريف ادلب الجنوبي الشرقي اثر اشتباكات مع ارهابيي جبهة النصرة
الجيش السوري يسيطر على قرى حيش وجديدة نواف وحزان وموقا والعامرية وكفرمزدة وطبيش بريف ادلب الجنوبي الشرقي
الجيش السوري يسيطر على قريتي القراصي والقلعجية جبوب خان طومان بريف حلب الجنوبي الغربي ويأسر العشرات من ارهابيي النصرة
الرئيس التركي: لا يمكننا أن نبقى متفرجين حيال الوضع في ادلب ولن نتردد بالقيام بكل ما يلزم بما فيه استخدام القوة العسكرية
البنتاغون يعترف باصابة 64 جندياً بارتجاج دماغي جراء الضربة الإيرانية ما يزيد العدد 14 جندياً عن العدد المعلن سابقا
السلطات الايطالية ترصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد وبريطانيا تؤكد تسجيل إصابتين بالفيروس
وزير الصحة اللبناني حمد حسن: لا إصابات بين المواطنين اللبنانيين الموجودين في إقليم ووهان الصيني بفيروس كورونا
مجلس عزاء لمرور 40 يوما على رحيل العلامة السيد عبد الكريم نور الدين الموسوي السبت 3 عصرا بالنادي الحسيني بالنبطية الفوقا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
سريع: حرصنا على أرواح اليمنيين في مواقع العدو لا سيما الذين أبدوا استعدادهم لترك المعركة
منذ 16 mins
31 January، 2020
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