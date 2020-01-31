سريع: قامت قواتنا بالضغط العسكري على كافة المواقع والمعسكرات التابعة للعدو لإجبارها على التسليم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 18:56

سريع: قامت قواتنا بالضغط العسكري على كافة المواقع والمعسكرات التابعة للعدو لإجبارها على التسليم

منذ 16 mins 31 January، 2020
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