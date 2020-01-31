بيان مسيرة صنعاء: يجب علينا أن نفهم طبيعة الموقف الواجب علينا لنصرة الشعب الفلسطيني تجاه الخطر الإسرائيلي وهو الجهاد في سبيل الله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 17:00

بيان مسيرة صنعاء: يجب علينا أن نفهم طبيعة الموقف الواجب علينا لنصرة الشعب الفلسطيني تجاه الخطر الإسرائيلي وهو الجهاد في سبيل الله

منذ 36 mins 31 January، 2020
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