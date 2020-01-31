بيان مسيرة صنعاء: ندعو الأمة الإسلامية للتمحور حول القرآن الكريم والالتزام بالمواقف التي يحددها والحذر من الولاء لأعداء الأمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 31 2020 - 16:58

بيان مسيرة صنعاء: ندعو الأمة الإسلامية للتمحور حول القرآن الكريم والالتزام بالمواقف التي يحددها والحذر من الولاء لأعداء الأمة

منذ 37 mins 31 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة