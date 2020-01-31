بيان مسيرة صنعاء: نؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية جامعة وعامل مهم في الوحدة والتآخي بين جميع المسلمين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 16:58

بيان مسيرة صنعاء: نؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية جامعة وعامل مهم في الوحدة والتآخي بين جميع المسلمين

منذ 38 mins 31 January، 2020
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