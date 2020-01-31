بيان مسيرة صنعاء: احتشد شعبنا اليمني اليوم في مختلف الميادين والساحات لنؤكد للعالم أجمع أننا كنا وما زلنا في طليعة الشعوب في الوقوف مع قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 16:58

بيان مسيرة صنعاء: احتشد شعبنا اليمني اليوم في مختلف الميادين والساحات لنؤكد للعالم أجمع أننا كنا وما زلنا في طليعة الشعوب في الوقوف مع قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية

منذ 40 mins 31 January، 2020
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