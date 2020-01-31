بيان مسيرة صنعاء: ندعو للالتفاف حول القضية الفلسطينية للتصدي للكيان الغاصب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 16:58
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للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
بيان مسيرة صنعاء: ندعو للالتفاف حول القضية الفلسطينية للتصدي للكيان الغاصب
منذ 42 mins
31 January، 2020
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