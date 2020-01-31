الشيخ شريفة: لمواجهة العدوانية الاميركية بحق فلسطين

اعتبر أمين عام الاوقاف في “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ حسن شريفة ان “صفقة القرن وجنون ترامب المغلف بالمطامع والعدوانية وانحيازه إلى العدو الصهيوني ليس بجديد”.

ولفت الشيخ شريفة في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت الى ان “اميركا تسيطر على مقدرات الدول العربية تحت عنوان الحماية من داعشية تربت وترعرعت في أحضان مخابراتها”، وتابع “المستغرب ان بعض الدول العربية تذهب بالانبطاح امام الاميركيين وتعمل على تجميل صورة الاغتصاب لارض فلسطين”.

ودعا الشيخ شريفة الى “مواجهة العدوانية الاميركية في حق فلسطين”، واكد ان “مشاكلنا لا تحل الا بالوحدة العربية والاسلامي ولا نضعف ونستفرد الا من باب خلافاتنا”، واضاف “لذلك لا يمكن مواجهة اعدائنا الا بتوحدنا عربا ومسلمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام