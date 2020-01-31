اصابات واعتقالات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي في الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة، بحالات اختناق جراء مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات العدو الاسرائيلي في عاطوف بالاغوار وكفر قدوم في قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال الإسرائيلي اطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة المحتلة”.

وقالت المصادر إن “عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، فيما تم اعتقال شابين خلال اندلاع مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عاطوف في الاغوار”.

وأضافت المصادر ان “قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين خلال صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة في منطقة عاطوف والرأس الأحمر شرق طمون في منطقة الأغوار، حيث أقيمت الصلاة بدعوة من عدد من المؤسسات والفصائل في المنطقة “.

وأشارت المصادر الى أنه “تم نقل إصابة إلى مستشفي طوباس الحكومي لتلقي العلاج، فيما قدمت الطواقم الطبية العلاج الميدانى لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين”، وتابعت ان “قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين بينهما الاستاذ عبدالجليل بشارات بعد الاعتداء عليه بالضرب في المواجهات الدائرة شرق عاطوف”.

وبالسياق، اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وذلك عقب انطلاق المسيرة الاسبوعية في البلدة.

كما توجه عشرات الشبان صوب الحاجز الجنوبي للمدينة وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة صوب ابراج الاحتلال المقامة في تلك المنطقة وما زالت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال مستمرة.

هذا واندلعت مواجهات مع قوات العدو عقب صلاة الجمعة مع عشرات الشبان على مفرق بيتا جنوب نابلس.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة باتجاه الجنود وتم تقديم العلاج الميداني لعدد من الشبان الذين أصيبوا بحالات اختناق”.

المصدر: وكالة معاً