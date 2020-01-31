مكتب وزير الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا بين اللبنانيين الموجودين في ووهان

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في بيان أنه “تم التواصل من قبل مكتبه مع وزارة الخارجية للاطمئنان على أوضاع اللبنانيين الموجودين في إقليم ووهان في الصين حيث يتفشى فيروس كورونا والإجراءات التي يتبعونها هناك للحفاظ على سلامتهم.

وتبلغ أن الخارجية إتصلت بسفيرة لبنان في الصين ميليا جبور التي طمأنت أن ليس من إصابات بين المواطنين اللبنانيين في إقليم ووهان، موضحة أن عدد اللبنانيين هناك ضئيل والسفارة على تواصل يومي معهم للإطلاع عن كثب على أوضاعهم الصحية، وهي تنسق معهم في حال أرادوا المغادرة، وهي تعمل على تأمين الخروج الآمن لهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام