اردوغان: الأيادي الخائنة العربية التي صفقت لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” ستحاسب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 12:46
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الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية ينفذان عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرقي صلاح الدين
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
اردوغان: الأيادي الخائنة العربية التي صفقت لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” ستحاسب
منذ 28 mins
31 January، 2020
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