اردوغان: الأيادي الخائنة العربية التي صفقت لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” ستحاسب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 12:46

اردوغان: الأيادي الخائنة العربية التي صفقت لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” ستحاسب

منذ 28 mins 31 January، 2020
أخبار موقع المنار

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