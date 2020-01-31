اردوغان: متى ستتكلم السعودية إن لم تتكلم اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 12:46

اردوغان: متى ستتكلم السعودية إن لم تتكلم اليوم

منذ 28 mins 31 January، 2020
أخبار موقع المنار

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