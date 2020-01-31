مسيرات جماهيرية حاشدة في اليمن تحت عنوان “لا لصفقة ترامب” في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 10:26

مسيرات جماهيرية حاشدة في اليمن تحت عنوان “لا لصفقة ترامب” في صعدة

منذ 1 ساعة 31 January، 2020
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