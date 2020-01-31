مسيرات جماهيرية حاشدة في اليمن تحت عنوان “لا لصفقة ترامب” في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 10:26
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وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي: لا يمكن اللعب في ملف الحدود مع فلسطين والتوطين مرفوض وليس مادة للنقاش
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إعلام العدو: المناورة شملت تدريبات على الدمج بين القوات البرية والقوات الجوية والقدرة على إكمال المهمة على هدف أو تهديد
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القوات المسلحة اليمنية تعلن عن مؤتمر صحافي الجمعة السابعة مساء لعرض تفاصيل ومشاهد من عملية البنيان المرصوص
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منظمة الصحة العالمية تعلن حال الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا وتؤكد أن لا وفيات خارج الصين بسببه
رئيس الوزراء الروسي: روسيا ستغلق حدودها في شرق البلاد مع الصين لمكافحة تفشي فيروس كورونا المعدي
بريطانيا: بوريس جونسون يبحث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وضع أسس التقارب التجاري بين البلدين بعد بريكست
المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في جلسة لمجلس الأمن: انتهاك الهدنة في ليبيا بين قوات حفتر والسراج مستمر
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
مسيرات جماهيرية حاشدة في اليمن تحت عنوان “لا لصفقة ترامب” في صعدة
منذ 1 ساعة
31 January، 2020
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