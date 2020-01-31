المروحيات الإسرائيلية تستهدف موقعاً على شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 03:12

المروحيات الإسرائيلية تستهدف موقعاً على شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة

منذ 9 mins 31 January، 2020
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