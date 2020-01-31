ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إقليم ووهان الصيني إلى 204 شخصاً

أعلنت لجنة الشؤون الصحية في في إقليم ووهان الصيني، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في مدينة هوبي إلى 204 شخصاً. وفقاً لصحيفة “غلوبال تايمز”. وقالت اللجنة في بيان أنه تم رصد 1220 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا في هوبي ليصل بذلك عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 5806، وقد تعافي بالفعل 116 مريضاً. وبهذا وصل عدد ضحايا الفيروس في الصين إلى 212 شخصا.

وقالت صحيفة “الصين الجنوبية”، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس وصل في جميع المناطق الصينية إلى 9356 شخصاً، وعدد الوفيات وصل إلى 213 شخصاً.

هذا وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

المصدر: سبوتنيك