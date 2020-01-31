أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، سقوط صاروخ في مستوطنة سديروت شمال قطاع غزة. وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن صاروخاً اطلق من قطاع غزة سقط في مستوطنة سديروت، أدى لاشتعال النيران في حقل.

وكانت صافرات الإنذار مساء اليوم الخميس، في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. وذكرت “القناة الثانية” العبرية، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت عدة صواريخ في سماء الغلاف، أطلقت من قطاع غزة. فيما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال: “تم تفعيل صفارات الإنذار، يتم الفحص”.

المصدر: موقع فلسطين اليوم