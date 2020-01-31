#إيطاليا تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس #كورونا على أراضيها وتعلق الرحلات الجوية مع #الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 01:10

#إيطاليا تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس #كورونا على أراضيها وتعلق الرحلات الجوية مع #الصين

منذ 1 ساعة 30 January، 2020
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