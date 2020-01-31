صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 01:10
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إعلام العدو: محمد بن سلمان شارك في وضع تفاصيل وبنود كثيرة في صفقة القرن وتكفل بالضغط على الفلسطينيين للقبول بها
مسيرات غضب رافضة لـ"صفقة القرن" في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة ومواجهات مع قوات العدو الصهيوني
مستشار الإمام السيد علي الخامنئي: صفقة دونالد ترامب ستوحد الفلسطينيين والدليل الاتصال الذي جرى بين عباس وهنية
علي أكبر ولايتي: لن نسكت على صفقة القرن لأن طهران تعتبر ان فلسطين هي قضيتها الجوهرية
نتانياهو للرئيس بوتين: الخطة الأميركية التي رفضها الفلسطينيون "فرصة فريدة" لحل الصراع الإسرائيلي
اليمن: دعوات لمسيرات شعبية الجمعة في العاصمة صنعاء والحديدة وصعدة تحت عنوان "لا لصفقة ترامب" وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
الرئيس بري للحركيين: كونوا حيث أرادكم الإمام الصدر في الداخل دعاة حوار وعلى الحدود مقاومين في مواجهة عدوانية "إسرائيل"
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي: لا يمكن اللعب في ملف الحدود مع فلسطين والتوطين مرفوض وليس مادة للنقاش
السندات الدولارية السيادية للبنان تسجل أعلى ارتفاع لقيمتها في يوم واحد منذ أول كانون الأول / ديسمبر الماضي
خبير اقتصادي دولي: المناخ العام مطمئن لأن الجميع يحاولون إرسال إشارات إيجابية توحي أن لدى لبنان وقت لمعالجة الأزمة
مراسل المنار: 3 غارات لمسيرات تابعة لجيش الاحتلال على أراض زراعية في منطقة المطار وكرم أبو سالم وصوفا جنوب قطاع غزة
إعلام العدو: مناورة للجيش الإسرائيلي تحاكي قيام حزب الله باحتلال مستوطنات بمشاركة طائرات ومروحيات ومسيرات وقوات برية
إعلام العدو: المناورة شملت تدريبات على الدمج بين القوات البرية والقوات الجوية والقدرة على إكمال المهمة على هدف أو تهديد
المرصد المعارض: الجيش السوري وصل إلى ضواحي مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب وبات على بعد 2 كلم من المدينة
الجيش السوري يعثر على ورشة لصناعة القذائف وشبكة أنفاق من مخلفات التنظيمات الإرهابية في معسكر الحامدية بريف إدلب الجنوبي
القوات المسلحة اليمنية تعلن عن مؤتمر صحافي الجمعة السابعة مساء لعرض تفاصيل ومشاهد من عملية البنيان المرصوص
رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنية: لدينا أسرى سودانيون ونحن جاهزون لإجراء تفاوض مع السلطات السودانية على عملية تبادل
الصين: عدد ضحايا فيروس كورونا بلغ 170 شخصاً بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات خلال يوم واحد
منظمة الصحة العالمية تعلن حال الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا وتؤكد أن لا وفيات خارج الصين بسببه
وزير الخارجية الأميركي: الحزب الشيوعي الحاكم في الصين هو "التهديد الرئيسي في عصرنا" حيث يتحدى المبادئ الغربية
رئيس الوزراء الروسي: روسيا ستغلق حدودها في شرق البلاد مع الصين لمكافحة تفشي فيروس كورونا المعدي
الوكالة الفرنسية: فرقاطة تابعة للبحرية التركية واكبت شحنة مدرعات متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس
تركيا تستنكر بشدة تمزيق نائب يوناني في البرلمان الأوروبي العلم التركي خلال جلسة برلمانية وتصفه بالتصرف العنصري
بريطانيا: بوريس جونسون يبحث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وضع أسس التقارب التجاري بين البلدين بعد بريكست
المجلس الأوروبي: دول الاتحاد الأوروبي تصادق على اتفاق بريكست الذي سيدخل حيز التنفيذ الجمعة
مؤيدون لترامب يشنون هجوماً مركزاً لمنع جون بولتون من الإدلاء بشهادته في محاكمة الرئيس الجارية في مجلس الشيوخ
الكونغو: قادة أفارقة يبدأون تحركاً دبلوماسياً لتعزيز جهود إنهاء الأزمة الليبية قبيل القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة (فلسطين اليوم)
منذ 2 ساعة
30 January، 2020
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