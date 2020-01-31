صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2020 - 01:10

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 30 January، 2020
أخبار موقع المنار

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