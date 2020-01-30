الرئيس التونسي قيس سعيّد: الشعب التونسي ملّ من بيانات الخارجية حول القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2020 - 23:04

الرئيس التونسي قيس سعيّد: الشعب التونسي ملّ من بيانات الخارجية حول القضية الفلسطينية

منذ 30 mins 30 January، 2020
أخبار موقع المنار

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