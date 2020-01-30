الجيش السوري يعاود قصف مواقع الإرهابيين غرب حلب بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2020 - 23:04

الجيش السوري يعاود قصف مواقع الإرهابيين غرب حلب بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ

منذ 31 mins 30 January، 2020
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