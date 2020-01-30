لبنان: الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا للفلسطيني بلال بدر ومجموعته

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، حكما قضى بانزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا بحق الفلسطينيين الفارين من وجه العدالة وهم: بلال بدر، عمر الناطور، محمود عزب، بلال ابو عرقوب ومحمد ابو عرقوب.

وأدانت المحكمة المذكورين اعلاه بإقدامهم في مخيم عين الحلوة على الانتماء إلى مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “فتح الاسلام” والمشاركة في أعمال عسكرية وأمنية ولوجستية لصالح التنظيم الارهابي.

كما أدانت المحكمة “بدر والناطور وعزب على قتل المدعو طلال الأردني، وإقدام عزب على قتل مسعد حجير والمشاركة بقتل هيثم السعدي”، هذا وجردت المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية وأمرت بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم.

من جهة ثانية، حكمت المحكمة بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات على المتهم علي حجير، وسنة واحدة على المتهم نضال حجير لانخراطهم في المجموعة المذكورة والتدخل بالجرائم المشار اليها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام