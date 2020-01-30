حب الله التقى فياض: سنعمل لتخفيف الأعباء عن الصناعيين وحمايتهم

التقى وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية عماد حب الله الخميس عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، وبحث معه في مسألة عدم مراعاة المصارف الصناعيين، وتشددها غير المبرر في استيفاء الفوائد العالية على القروض لا سيما منها القروض غير المدعومة.

وبعد الاجتماع، قال حب الله “استمعت اليوم إلى عدد من الصناعيين الذين يعانون من تسديد الفوائد العالية على القروض غير المدعومة”، وتابع “المشكلة الأكبر عندما تكون للصناعي ايداعات بالليرة اللبنانية ترفض المصارف تحويلها الى الدولار لتسديد دينه بالعملة الأجنبية”، واعتبر ان “هذا الامر غير مقبول لذلك سنتحرك مع الجهات المصرفية المعنية ومصرف لبنان، كما سوف أطلع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب على هذا الواقع الصعب لايجاد الحل المناسب وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعيين لا بل تأمين الحماية لهم”.

ولفت حب الله الى ان “خسارة الصناعيين اليوم تعني المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نحن في غنى عنها ولن يكون بامكان لبنان تحملها”، وأكد “سنتحرك بأسرع وقت لمعالجة هذه المسألة”.

من جهته، قال فياض “نقلت شكوى أصحاب المصانع التي تعاني من حالة انهيار، هناك وضع كارثي للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة”، واضاف “يتجه البلد الى كارثة حقيقية ولا يجوز ان نقف متفرجين في الوقت الذي لا تراعي المصارف الوضع المستجد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام