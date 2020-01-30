دول الاتحاد الأوروبي تصادق على اتفاق “بريكست”

صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات “بريكست”، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة التي تعد إجراء شكليا بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 كانون الثاني/يناير الجاري، وبعد استكمال مجمل الخطوات اللازمة، سيدخل بريكست حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 23.00 بتوقيت غرينتش.

وقال المجلس الأوروبي في بيان له إن “الاتفاق يؤمن انسحابا منظما للمملكة المتحدة من الاتحاد ويتعلق بحقوق المواطنين والقواعد المالية، بالاضافة الى المرحلة الانتقالية والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية وقبرص ومضيق جبل طارق ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية