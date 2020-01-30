خير: نعمل لتأمين عودة الطفل المتوفي بإيطاليا بتوجيهات من دياب

أعلن الامين العام للهيئة العليا للاغاثة في لبنان اللواء محمد خير انه “بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، تم العمل على تنسيق وتأمين عودة الطفل اللبناني زيد الصياح الذي توفي اثناء تلقيه العلاج في روما في ايطاليا”.

وقال خير الخميس “تم التواصل منذ اللحظة الاولى لتلقينا خبر الوفاة مع اهل الفقيد والقنصلية اللبنانية في ايطاليا والسلطات الايطالية المعنية، لتأمين تسلم ونقل جثمانه بالسرعة الممكنة الى بلدته حرار في عكار”.

وأضاف خير “الرئيس دياب اكد الوقوف الى جانب جميع المواطنين اللبنانيين المغتربين، وهو يتقدم بالتعازي الحارة لعائلة الطفل الفقيد ولجميع عائلات بلدة حرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام