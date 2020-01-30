وزارة الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بتعهداتها بشأن التسوية في #سوريا في إطار صيغة أستانا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2020 - 18:12

وزارة الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بتعهداتها بشأن التسوية في #سوريا في إطار صيغة أستانا

منذ 1 ساعة 30 January، 2020
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