مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2020 - 18:12

مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 30 January، 2020
أخبار موقع المنار

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