مراسل المنار : 3 غارات لطائرات من دون طيار لجيش الاحتلال على اراض زراعية جنوب قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2020 - 18:12

مراسل المنار : 3 غارات لطائرات من دون طيار لجيش الاحتلال على اراض زراعية جنوب قطاع #غزة

منذ 1 ساعة 30 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة