بيسكوف: روسيا تواصل تحليل ودراسة “صفقة القرن” الأميركية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2020 - 15:28
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رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور: الموقف اليمني يتماهى مع موقف كل أحرار العالم في مواجهة الصهيونية والتطبيع
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدعو اللبنانيين إلى العمل على وأد صفقة القرن الأميركية ـ الصهيونية في مهدها
الخارجية الجزائرية تؤكد تمسكها بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وانه حق غير قابل للسقوط بالتقادم
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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: طلبنا من الفلسطينيين التحلي بالرؤية والرصانة ونحن نثق بأن هذه الخطة جيدة للجميع
البيت الأبيض: من غير المسموح لمستشار الأمن القومي السابق أن ينشر كتابًا أعدّه لاحتوائه على معلومات سرّيّة للغاية
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الطيران الحربي التركي يستهدف مواقع لـ "قسد" في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي
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مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية: منخفض جوي حتى صباح الاحد والطقس عاصف الى مثلج
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
بيسكوف: روسيا تواصل تحليل ودراسة “صفقة القرن” الأميركية (سبوتنيك)
منذ 8 mins
30 January، 2020
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